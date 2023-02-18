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Giriş Tarihi: 18.2.2023 12:39 Son Güncelleme: 18.2.2023 12:42

Birbirilerine sarılı cenazeleri enkaz altından çıkarılmıştı... İşte kırmızı montun hikayesi

Malatya'da çekilen bu kare yıllar sonra asrın felaketi Kahramanmaraş depremi denildiğinde akla gelecek ilk fotoğraflardan bir tanesi. Mezarlığa asılı kırmızı mont... Depremde yıkılan evlerinin enkazından birbirlerine sarılı cenazeleri çıkarılan Fehmi Çiçek (40) ile kızı Elif’in (7), ailenin isteği üzerine birlikte aynı mezara defnedildiği, mezarın başına ise küçük kızın çok sevdiği montunun asıldığı öğrenildi.

DHA
Birbirilerine sarılı cenazeleri enkaz altından çıkarılmıştı... İşte kırmızı montun hikayesi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşamını yitiren binlerce vatandaş yakınlarının gözyaşları arasında mezarlığa iş makineleri tarafından yan yana açılan mezarlara defnedildi.

Mezar başlarına yakınları tarafından eşarp, seccade ve bere gibi özel eşyalar asıldı.

Bir mezarın başında tahtaya asılan kırmızı çocuk montu ise dikkat çekti.

Yakınlarının ziyaret ettiği mezarın Elif Çiçek'e ait olduğu, enkazdan birbirlerine sarılı halde bulunan Elif Çiçek ile babası Fehmi Çiçek'in birlikte defnedildiği ortaya çıktı. Ailenin yakını Ünal Tan şunları söyledi:

"Kahramanmaraş merkezli ilk depremde akrabamız olan Fehmi Çiçek'in Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki evi yıkılıyor. 5 katlı apartmanın birinci katında oturan Çiçek ailesinden baba Fehmi ile kucağındaki kızı Elif, kolon altında kalarak yaşamını yitirdi.

Evin hanımı Kudret ile oğlu Samet ise enkazın boşlukta kalması sonucu kurtuldular. Aile, baba ile kızının aynı mezara defnedilmesini istedi.

Müftülükte uygun görünce baba kucağında kızı ile defnedildi. Yakınları da Elif'in çok sevdiği kırmızı montu mezar başındaki tahtaya astılar.

Bu mezar gibi birçok mezarda eşarp, bere, seccade gibi ölen kişiye ait eşyalar bulunmakta" dedi.

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Birbirilerine sarılı cenazeleri enkaz altından çıkarılmıştı... İşte kırmızı montun hikayesi
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