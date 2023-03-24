Haberler Yaşam Haberleri Birbirimize sarılarak ayağa kalkacağız
Giriş Tarihi: 25.3.2023

Birbirimize sarılarak ayağa kalkacağız

Depremzede Fıstık ailesi, ilk iftarını çadırda yaptı. Baba Fıstık: Bazı şeylerin kıymetini yaşarken bilemiyoruz. Şu an başımızın üzerinde bir çadır var, yetmiyorsa yetireceğiz, olmuyorsa olduracağız

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Birbirimize sarılarak ayağa kalkacağız
SABAH, Kahramanmaraş'ta depremzede Fıstık ailesinin iftarına eşlik ederek sofralarına ortak oldu.
Kahramanmaraş'ta evleri ağır hasar alan ve ailesinde kayıplar bulunan 5 kişilik Fıstık ailesi, Dulkadiroğlu ilçesinde kurulan çadır kentte kalıyor. Baba Harun (42), anne Ayşe (36), Emre (16) Ramazan (13) ve Elife Nur (9) yaralarını burada sarıp hayat mücadelesine devam ediyor.



Depremde evlerinin yan yattığını, ağabeyinin evinin ise yıkıldığını anlatan baba Fıstık, ağabeyinin, oğlu ve eşini depremde yitirdiğini söyledi. Harun Fıstık, "Allah ne derse o olur. Buna inandığımız için bu inançla ayakta durmaya çalışıyoruz. 11 ayın sultanı ramazan hoş geldi, sefa getirdi. Bu yıl çadırda sahur ve iftar yapmak, sizleri çadırda ağırlamak nasipmiş. Allah bundan daha kötüsünü vermesin, böyle bir olayı kimseye yaşatmasın. Eşim, 'Yatak odasından kalkıp mutfağa gitmek zoruma gidiyordu. Şimdi çadırdan dışarı çıkıp yemek hazırlamak zoruma gidiyor' diyor. Bazı şeylerin kıymetini yaşarken bilemiyoruz" dedi.
Çadıra alışmaya çalıştıklarını aktaran Fıstık, "Şu anda başımızın üzerinde bir çadır var, yetmiyorsa yetireceğiz, olmuyorsa olduracağız. Biz birbirimize sarılarak, aza kanaat ederek, birbirimizin hakkına riayet ederek ayağa kalkacağız. Önce acil ihtiyaçlar giderildikten sonra inanıyorum ki devletimiz kimseyi açıkta bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
SON DAKİKA | HDP/PKK'nın 'özerklik' şartına CHP'den açık onay: CHP'li vekil Yunus Emre'den skandal sözler!
'Terörün olduğu yerde olmayız' diyen Yavuz Ağıralioğlu'ndan ikiyüzlü siyaset: Kırgın bir şekilde oy verilecek!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı! Heyetler YSK'da...
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Taviz verilmez maddemiz olacak
ABD, Türkiye'deki seçime müdahale mi ediyor? Şebnem Bursalı: Mahalle mahalle dolaşıyorlar
CHP’de liste savaşları! MYK ikiye bölündü
ARKADAŞINA GÖNDER
Birbirimize sarılarak ayağa kalkacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA