Birbirlerine böyle saldırmışlardı… Bağcılar Polisi yakaladı

Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yavuz Selim Mahallesi ve İnönü Mahallesi'nde yaşanan iki silahlı kavgaya karışan iki farklı ve husumetli grubun üyelerinin açık kimlikleri Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından tespit edildi. İki grup arasında uyuşturucu rantından dolayı geçmişten gelen bir husumet bulunduğu belirlendi. E.I. isimli bir kişinin yaralandığı olaylara karışan E.Ç., B.Ç., M.Y., O.K., B.B ve olayda Kalaşnikof tüfek kullanan A.C.U. isimli toplam altı kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay yerlerinde yapılan incelemelerde toplam 15 adet kalaşnikof mermi kovanı, 13 adet kovan, bir ruhsatsız tabanca ve beş adet mermi ele geçirilmiş, olaylarda kullanılan Kalaşnikof tüfek ise İnönü Mahallesi'nde bulunan atıl bir alanda bulunmuştu.