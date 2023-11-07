Birbirlerine hayat verdiler Biri eşine diğeri ağabeyine umut oldu

Bursa Şehir Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirilen kadavradan organ nakillerine, canlıdan canlıya organ nakilleri de eklendi. Kapalı (Laparoskopik) yöntemle eş zamanlı olarak yapılan iki operasyonda böbrek yetmezliği bulunan 44 yaşındaki Mehmet Erdal, 37 yaşındaki kız kardeşi Gökçen Erdal'ın böbrek bağııyla ve 43 yaşındaki Kadir Kadiroğlu ise 40 yaşındaki eşi Halime Kadiroğlu'nun bağışladığı böbrek ile hayata tutundu. Operasyon sonrasında bir hafta hastanede tedavi gören Erdal ve Kadiroğlu, yapılan son kontrollerin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM"

Abisine böbreğini bağışlayan Gökçen Erdal ise, "Abimin uzun süren şeker hastalığı vardı. Bir yıl önce iki böbreğini birden kaybetti. Diyalize bağlıydı. Bunun da acısını çok fazlası ile yaşadığı için biz organ nakline her zaman çok sıcak baktık. Doktorlarımızın bilinçli anlatımı sayesinde ben kişinin tek böbrek ile hayatına kaldığı yerden devam edebileceğini öğrendim ve abime böbreğimi verirken asla tereddüt etmedim. Bu vesile ile herkese teşekkür ediyorum. Kendilerine her zaman minnettarlık duyacağız. Abimi sağlığına kavuşturdukları için hayatımıza kaldığımız yerden tekrar sağlıkla başladığımız için çok mutluyum" dedi.

BÖYLE İLGİYİ 5 YILDIZLI OTELDE BULAMAZDIM"

Uzun süredir şeker hastası olduğunu ve 1 yıldır iki böbreğinin fonksiyonunu yitirdiğini dile getiren Mehmet Erdal ise, "Şehir Hastanesinin canlıdan canlıya organ nakillerine başlamasıın bekliyorduk. Kız kardeşimin böbeği uygun çıktı. Operasyonumuz başarıyla gerçekleşti. Bizimle adeta bir bebek gibi ilgilendiler. Böyle ilgiyi 5 yıldızlı otelde bulamazdım. Sağ olsun kız kardeşim bana böbreğini verdi. Cuma günü ameliyat oldum. 1 haftanın ardından taburcu oluyorum. Tüm vatandaşlarımızdan böbrek bağışında bulunmalarını istiyorum. Herkes bu konuda çok özverili olsun. Geçtiğimiz hafta doğum günümdü. Burada kutladık ama bundan sonra doğum günüm bugün taburcu olduğum gün. Bundan sonra bu tarihte kutlayacağım" şeklinde konuştu.

EŞİNE YENİ BİR HAYAT VERDİ

Hastanede gerçekleşen bir diğer nakilde ise 9 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden Kadir Kadiroğlu, eşi Halime Kadiroğlu'nun bağışladığı böbrek ile yeni bir hayata kavuştu. Zorlu bir süreç yaşadığını belirten Kadir Kadiroğlu, "Eşim ile 20 yıllık evliyiz. Sağ olsun böbreğini bana vermeyi kabul etti. Şu an yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

Böbreği ile eşinin hayata tutunmasına vesile olan Halime Kadiroğlu ise, "Organ naklinin önemini başımıza gelince kavradık. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm çalışanlar çok ilgiliydi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EKİBİ DE GELDİ

Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Birim Sorumlusu Op. Dr. Serdar Geylan'a ilk nakil operasyonunda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi de eşlik etti. Hastane bünyesinde ilk kez canlıdan canlıya nakil gerçekleştirdiklerini vurgulayan Op. Dr. Geylan, "Bu vakalar bizim hastanemiz için bir ilkti. Emeği geçen ekibimize ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Bursa Şehir Hastanesi'nin organ nakli ruhsatı almasının 10'ncu ayında canlıdan canlıya nakillere başladıklarını ifade eden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Ayar ise hastanenin bu alanda Güney Marmara ve Türkiye'de ileri bir konuma geleceğini belirtti.