Birbirlerine sarılmış halde ölü bulundular

Kağıthane'de birlikte yaşayan Feridun K. (38) ve İlker Y. (29), kaldıkları evde ölü bulundu. Telsizler Mahallesi Birben Sokak'taki bir binanın ikinci katında oturan iki arkadaştan 5 gündür haber alamayan arkadaşları gittikleri daireden kötü kokular gelmesi üzerine polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Feridun K. ve İlker Y.'nin çıplak halde birbirlerine sarılmış cansız bedenleriyle karşılaştı. Polisin evde yaptığı araştırmada uyuşturucu madde düzenekleri bulundu. Feridun K.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, İlker Y.'nin ise "tehdit" ve "hakaret" suçlarından poliste kaydının olduğu öğrenildi.