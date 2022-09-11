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Giriş Tarihi: 11.9.2022 15:14

Birbirlerinin evlerine tüfekle ateş etmişlerdi! Bağcılar'daki dehşetin detayları belli oldu

İstanbul Bağcılar'da tüfekle eve ateş edilmesi olayının detayları belli oldu. Karı-koca kavgasına ailelerin karıştığı ve karşılıklı birbirlerinin evine ateş ettikleri tespit edildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

İHA
Birbirlerinin evlerine tüfekle ateş etmişlerdi! Bağcılar’daki dehşetin detayları belli oldu

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında eve tüfekle ateş edilmesi olayının detayları belli oldu. Çınar Mahallesinde kalabalık grup arasında kavga ihbara giden polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu olayın detaylarını belirledi. Olayda karı koca olduğu öğrenilen Ö.Ç. ve S.Ç.'nin aralarında yaşadıkları kavgaya ailelerin karışması sonucu silahların çekildiği öğrenildi.

AİLELER BİRBİRLERİNİN EVLERİNE TABANCA VE TÜFEK İLE ATEŞ AÇMIŞ

Evli çiftin arasında yaşanan kavgaya aileler karışınca ortalık savaş alanına döndü. Ö.Ç.'nin olay günü S.Ç.'nin bulunduğu eve saldırdığı, daha sonrada S.Ç.'nin de ailesiyle birlikte Ö.Ç.'nin ailesinin bulunduğu eve saldırdığı belirlendi. Olayda polis ekipleri Ö.Ç. (28), E.Ç. (27) ve V.Ç. (19) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Ö.Ç.'nin tarafından R.Ç.(59), M.Ç.(61) ile karşı taraftan S.Ç.(30), C.Y. (35), C.Y.(27) ve F.Ç.(34) isimli şahısları da olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olaya karışan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Birbirlerinin evlerine tüfekle ateş etmişlerdi! Bağcılar'daki dehşetin detayları belli oldu
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