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Giriş Tarihi: 14.3.2025

Birçok kişi kaliteli uykudan mahrum

Birçok kişi kaliteli uykudan mahrum
ABD'de toplumun üçte ikisinden fazlası uykuya dalmakta zorlanırken İngiltere'de halkın yüzde 44'ü kesintisiz uyuyamıyor. Kaygı bozukluğu, Brezilyalıların uyku düzenini sekteye uğratıyor. Dünya Uyku Derneği, dengeli beslenme ve düzenli egzersizin yanı sıra beden ve zihin sağlığının temel unsurlarından uykunun önemine dikkati çekmek adına her yıl bahar ekinoksundan önceki cumayı 'Dünya Uyku Günü' kabul ediyor ve bu yıl 14 Mart'a denk geliyor. Bu senenin teması ise 'Uyku Sağlığını Öncelik Haline Getir' olarak belirlendi. ABD'de Ulusal Uyku Vakfı'nın 1372 yetişkinin katılımıyla uyku alışkanlıkları üzerine yaptığı ankete göre, yeterli uyku aldıklarında katılımcıların yüzde 72'si ruh halleri, iş performansları ve sosyal yaşamlarında genel anlamda olumlu etkiler gözlemlediklerini belirtti.

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Birçok kişi kaliteli uykudan mahrum
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