Birden fazla suçtan aranıyordu! Uygulamada yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, TEM otoyolu İzmit İlçesinde yapılan kontroller esnasında, durdurulan bir araçta bulunan kişiden kimliğini vermesi istendi. O.K adına düzenlenmiş bir kimlik veren kişinin, hareketlerinden şüphelenen ve verdiği kimliğin sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri yapmış oldukları detaylı incelemeler sonucu şüphelinin asıl adının O.Y olduğu ve kasten öldürme, silahlı tehdit, kasten yaralama ile resmi belgede sahtecilik suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen O.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi.