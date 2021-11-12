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Giriş Tarihi: 12.11.2021 01:05

Birden fazla suçtan aranıyordu! Uygulamada yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Birden fazla suçtan aranıyordu! Uygulamada yakalandı

TEM Otoyolu üzerinde  durdurulan bir araç içerisinde yapılan kimlik kontrolünde,  sahte kimlik ibraz eden, ancak polisin dikkati sayesinde kasten öldürme, tehdit, yaralama ve resmi belgede sahtecilik suçlarından  arandığı tespit edilen O. Y yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, TEM otoyolu İzmit İlçesinde yapılan kontroller esnasında, durdurulan bir araçta bulunan kişiden kimliğini vermesi istendi. O.K adına düzenlenmiş bir kimlik veren kişinin, hareketlerinden şüphelenen ve verdiği kimliğin sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri yapmış oldukları detaylı incelemeler sonucu şüphelinin asıl adının O.Y olduğu ve kasten öldürme, silahlı tehdit, kasten yaralama ile resmi belgede sahtecilik suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen O.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Birden fazla suçtan aranıyordu! Uygulamada yakalandı
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