Birecik-Halfeti yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Birecik - Halfeti karayolunda meydana gelen kazada, henüz sürücü ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil Birecik- Halfeti arasındaki yolda kafa kafaya çarpıştı, meydana gelen feci kazada Eyüp B. olay yerinde hayatını kaybederken Başak Mine B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2 yaralı ambulans ile Birecik Devlet hastanesi kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Başak Mine B. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı