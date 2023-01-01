Haberler Yaşam Haberleri Birecik-Halfeti yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 1.1.2023 17:09 Son Güncelleme: 1.1.2023 17:17

Birecik-Halfeti yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti-Birecik karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada  2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik-Halfeti yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Birecik - Halfeti karayolunda meydana gelen kazada, henüz sürücü ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil Birecik- Halfeti arasındaki yolda kafa kafaya çarpıştı, meydana gelen feci kazada Eyüp B. olay yerinde hayatını kaybederken Başak Mine B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2 yaralı ambulans ile Birecik Devlet hastanesi kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Başak Mine B. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Piyango Bilet Sorgulama 2023: Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçları kazandıran numaralar tam sıralı liste açıklandı!
Milli Piyango hızlı sorgulama! 2023 MPİ Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama ve ikramiye çıkan numaralar listesi bekleniyor
Charles Dickens hangisini mektup açacağı olarak kullanmıştır?
Kimsenin okumayacağı yazı
Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
Son dakika | O masa sonları oldu: "MASAJ JELİ" savunması!
Dr. Astrolog Şenay Devi 2023'ün en şanslı burcunu açıkladı! "En zararlı gezegen bile şansınız için dönecek"
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
Geçen yıl altını çizdiğim satırlar
Selçuk Bayraktar ‘Yeri ayrı olacak’ diyerek duyurdu: 20 yıllık hayal gerçek oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Birecik-Halfeti yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA