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Giriş Tarihi: 7.2.2023 16:23 Son Güncelleme: 7.2.2023 16:30

Birecik Köprüsü yıkılacak iddiasına Kaymakamlıktan yanıt geldi

Birecik Fırat köprüsü yıkılacak iddiasına yanıt geldi Birecik Kaymamaklığı Birecik Köprüsünün yıkılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik Köprüsü yıkılacak iddiasına Kaymakamlıktan yanıt geldi

Birecik Kaymamaklığı Birecik Köprüsünün yıkılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Birecik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "İlçemizde bulunan Birecik köprüsünün yıkılacağına yönelik sosyal medyadan yapılan asılsız ve provokatif paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi gerekmektedir. Provokatif olarak paylaşılan fotoğraflar gerçeği yansıtmamakta olup Karayolları tarafından yapılan teknik incelemeler sonucunda herhangi bir sıkıntı olmadığı, Birecik köprüsünün kullanıma uygun olduğu belirlenmiştir. Bu tarz provokatif eylemlerde bulunan kişilere yönelik gerekli hukuki süreç başlatılmış olup; Tüm vatandaşlarımıza duyurulur."

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Birecik Köprüsü yıkılacak iddiasına Kaymakamlıktan yanıt geldi
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