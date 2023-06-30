Birecik’e bayramlaşmaya geldiler, 2 kişi suda boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı bulunan Ziyaret mahallesinde bayramlaşmak için Gaziantep'ten akrabaların yanına giden Yavuz ailesinden 5 kişi mahalleden geçen Fırat Nehrine serinlemek suya girdi. Bir süre sonra 5 kişi akıntıya kapıldı boğulma tehlikesi geçirdi.

Akrabaların ihbarı üzerine Sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların çabalarıyla 5 kişi sudan çıkartıldı. Sudan çıkarılan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede Müslüm Yavuz (43) ve Baran Yavuz(16) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Olayı duyan yakınları hastaneye akın etti. Sudan çıkarılan diğer 3 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.