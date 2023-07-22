Birecik’te ağır hasarlı binadan düşen adam öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi Bahar sokakta iddiaya göre Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan bir binanın 4. katından PVC penceresi sökmeye çalışan 50 yaşındaki Mustafa K. dengesini kaybetmesi sonucu 4. kattan zemine düştü.

Adamın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa K. Ambulans ile Birecik Devlet hastanesi kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan yakınları hastaneye akın etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.