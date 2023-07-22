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Giriş Tarihi: 22.7.2023 21:28 Son Güncelleme: 22.7.2023 21:47

Birecik'te ağır hasarlı binadan düşen adam öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ağır hasarlı binanın 4. katından PVC penceresi sökerken düşen 50 yaşındaki adam öldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’te ağır hasarlı binadan düşen adam öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi Bahar sokakta iddiaya göre Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan bir binanın 4. katından PVC penceresi sökmeye çalışan 50 yaşındaki Mustafa K. dengesini kaybetmesi sonucu 4. kattan zemine düştü.

Adamın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa K. Ambulans ile Birecik Devlet hastanesi kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan yakınları hastaneye akın etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Birecik'te ağır hasarlı binadan düşen adam öldü
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