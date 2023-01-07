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Giriş Tarihi: 7.1.2023 10:37 Son Güncelleme: 7.1.2023 11:09

Birecik'te aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün gece karşıdan karşıya geçmek isteyen kadını hafif ticari araç çarptı, çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralandı. Ağır yaralanan İslim Delen (65) hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’te aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi hastane caddesinde dün gece meydana gelen olayda, hastane caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen İslim Delen'e henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralandı. İhbar üzere olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet hastanesine kaldırıldı burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti olaydan sonra araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Birecik'te aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
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