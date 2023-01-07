Birecik’te aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi hastane caddesinde dün gece meydana gelen olayda, hastane caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen İslim Delen'e henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralandı. İhbar üzere olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet hastanesine kaldırıldı burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti olaydan sonra araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.