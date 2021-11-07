Birecik’te feci kaza

Kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mahmut Ç.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarptı. kazada, motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düşerken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenler yaralının yardımına koşarak durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için Bölgede Mobese Kameraları incelemeye aldı.