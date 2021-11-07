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Giriş Tarihi: 7.11.2021 17:21 Son Güncelleme: 7.11.2021 17:44

Birecik'te feci kaza

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’te feci kaza

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde motosiklet sürücüsünün otomobile çarparak metrelerce havaya fırladı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mahmut Ç.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarptı. kazada, motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düşerken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenler yaralının yardımına koşarak durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için Bölgede Mobese Kameraları incelemeye aldı.

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Birecik'te feci kaza
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