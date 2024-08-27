Birecik’te hayata tutunamadı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde kaza meydana geldi. İddiaya göre, Yabancı uyruklu Yılmaz adındaki genç bir akaryakıt istasyonunda yanından geçerek henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı genç ardından Şanlıurfa eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 3 gündür tedavi gören genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.