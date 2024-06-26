Birecik’te iki grup arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde İki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada baba Hasan K. ve çocukları Mustafa, Yılmaz ve Hamza K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan baba ve çocukları, olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa ve Yılmaz K., durumlarının ağır olması nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Mustafa K. hastanede tapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.