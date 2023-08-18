Birecik’te iş makinesinin altına kalan kadın öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde mezra mahallesinde Kayalar Caddesi Mimar Sinan sokakta A.Ç. kullandığı Belediyeye ait iş makinesi yol yapım çalışmasında geri manevra sırasında 54 yaşındaki Sakine Altuntaş'ın üzerinden geçti. Kazayı gören diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sakine Altuntaş'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörünün gözaltına alındığı kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.