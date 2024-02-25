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Giriş Tarihi: 25.2.2024 17:03 Son Güncelleme: 25.2.2024 17:06

Birecik'te otomobil fıstık tarlasına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil fıstık tarlasına devrildi. Otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’te otomobil fıstık tarlasına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bozdere Mahallesinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil Bozdere mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil fıstık tarlasında takla attı. Meydana gelen kazada Enver G.olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Birecik'te otomobil fıstık tarlasına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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