Birecik’te silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Diktepe kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede vatandaşlar, silah seslerini duyar duymaz hemen durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İdris K.'ya müdahalede bulundu. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, saldırının gerçekleştiği kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Olayın detayları ve saldırının nedeni için Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.