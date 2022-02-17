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Giriş Tarihi: 17.2.2022 19:59 Son Güncelleme: 17.2.2022 20:10

Birecik’te taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’te taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Birecik’te iki aile arasında meydana gelen taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Kavga, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ahmet Ş. (49), Sadin Ş. (23), Mehmet Ş. (64),Erdal Ş. (32), Muhammed Ş. (49), Mikail Ş. (24) ve Aydın Ş. (45) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde önemler alırken, sağlık ekipleri de yaralılara yaptığı ilk yardım sonrası ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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Birecik’te taşlı sopalı kavga: 7 yaralı
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