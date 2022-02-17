Birecik’te taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Kavga, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ahmet Ş. (49), Sadin Ş. (23), Mehmet Ş. (64),Erdal Ş. (32), Muhammed Ş. (49), Mikail Ş. (24) ve Aydın Ş. (45) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde önemler alırken, sağlık ekipleri de yaralılara yaptığı ilk yardım sonrası ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.