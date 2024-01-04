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Giriş Tarihi: 4.1.2024 14:05 Son Güncelleme: 4.1.2024 14:09

Birecik’te traktör devrilmişti, sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Kaza sonucu ağır yaralanıp tedavi altına alınan 65 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’te traktör devrilmişti, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan tarlaya giden Bozan Artar'ın (65) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulans ile Birecik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü, Gaziantep'e özel bir hastaneye sevk edildi. Gaziantep'te tedavi gördüğü özel hastanede 6 gündür hayat savaşı veren Bozan Artar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden sürücü cenazenin Birecik ilçesi kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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Birecik’te traktör devrilmişti, sürücü hayatını kaybetti
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