Birecik’te yangında yaralanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Meydana gelen yangında, dumandan etkilenen H.Ç. (34), D.Ç..(11), R.Ç..(28) ve N.Ç. (39) ile yaralanan Ahmet K.orkmazer(16) sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Korkmazer(15), müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Şanlıurfa'da tedavi altına alınan Ahmet Korkmazer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti.