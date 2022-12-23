Biri hamile 2 göçmen boğuldu

Aydın'da, dün sabaha karşı Kuşadası ilçesi açıklarında, bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hemen bölgeye gitti. Lastik bot içinde sürüklenen göçmenlerle karşılayan ekipler, 43 düzensiz göçmeni kurtardı. Biri 5 aylık hamile 2 kadın düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.Kurtarılan düzensiz göçmenler, Sisam Adası önlerinde kendilerini durduran Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, botun motorunu aldıklarını anlattı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin daha sonra botu halatla çekerek sürüklediğini anlatan göçmenler, denizin çok dalgalı olduğunu ve botlarının su almaya başladığını belirtti. İkinci bir Yunan unsuru tarafından oluşturulan dalgalarla Türk karasularına itilmeye çalışıldıklarını ifade eden düzensiz göçmenler, bu esnada botlarının daha fazla su aldığını ve kargaşa yaşandığını söyledi. Göçmenler, "Biri 3 aylık, biri 1.5 yaşında 2 bebek ile 2 kadın vardı. Hepimiz ölebilirdik" dedi.