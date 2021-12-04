Biri senaryo biri gerçek

İlaçla uyutulup cinsel saldırıya uğrayan bir kadının hukuk mücadelesini anlatan İngiliz yapımı Liar/Yalancı dizisi gerçek oldu. İstanbul’da B.A., arkadaşının ve tanımadığı 2 erkeğin cinsel saldırısına uğradı. Delilleri toplayıp şikâyetçi olan B.A.: Bir şey içirdiklerinden eminim. Felçli gibi kaldım
İngiliz Liar/Yalancı dizisi gerçek oldu. İstanbulMaltepe'de geçen eylülde grafiker B.A (23)., arkadaşı Baha S. ile görüştü. Baha S., kadını müzisyen Duru A. ile tanıştırdı. Dostlukları ilerledi. 3 arkadaş birkaç gün Duru A.'nın evinde kaldı. Olay günü Baha S., eve iki erkek arkadaşını daha çağırdığını söyledi. Genç kızlar duruma itiraz etse de Erhan Ş. ve Yücel K. eve geldi. İki adam gelmeden önce genç kızlar garip bir şekilde uyuyakaldı. Garipliğin nedeni ise daha sonra ortaya çıkacaktı. Bir ara uyanan B.A., üzerinde arkadaşı Baha S.'yi gördü. Cinsel saldırıya maruz kaldığını anladı ancak tekrar bayıldı. Bu kez uyandığında Erhan Ş.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark etti. Bilinci biraz daha açıktı. Saldırganı itip bağırdı. Sonra tekrar bayıldı. 3. kez uyandığında çıplak olduğunu ve Yücel K.'nin kendisini giydirdiğini anladı. Yanında uyuyan Duru A. da çıplaktı.
ŞIRINGA DELİL OLDU
B.A. kendisine geldiğinde Erhan Ş. ve Yücel K. evde değildi. Tüm öfkesini Baha S.'ye kustu. Baha S. ise cinsel saldırı iddiasını reddetti. Rüya gördüğünü ileri sürdü. Duru A. ile birlikte uyuduğu koltuğun başında içlerinden birine ait olduğunu düşündüğü sıvıyı gören B.A. evde buldukları şırınga ile sıvıyı çekti. Bu esnada tedirgin olan Baha S. "Sizinle ilişkiye giren Yücel'di" dedi. Karakola giden 2 kadın şikâyetçi oldu, koruma talep etti. Ellerindeki şırıngada bulunan sıvıyı da delil olarak karakola verdi. Ertesi gün yüzleşmek için Kadıköy'e şüphelilerden Erhan Ş.'ı çağıran kadınlar, yanlarına güvendikleri arkadaşlarını da aldı. Erhan Ş. ise 2 kadının alkol alıp uyuyakaldığını ve ikisiyle de cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etti. Tanıklar da bu şekilde karakolda ifade verdi. Ancak evli olduğu ortaya çıkan Erhan Ş. ifadesinde "Rızaları dahilinde onları öptüm ama cinsel birliktelik yaşamadım. İftira atıyorlar" dedi. Bir diğer şüpheli Yücel K. de iddiaları reddetti ancak B.A.'yı bir süre sonra çıplak görüp üzerini giymesini söylediğini anlattı. İki şüpheli de serbest kaldı. Şüphelilerden Baha S.'nin ise ifadesi hiç alınamadı. Savcılık ise birçok emniyet müdürlüğüne yazı yazarak ifadesinin alınmasını talep etti. B.A.'nın muayesinde göbek, üst dudak ve sağ kolunda yaralanmalar olduğu Adli Tıp Kurumu'nca tespit edildi. Ayrıca cinsel ilişkiye dair sürüntü örneği alındı. Duru A.'nın vücudunda da darp izleri tespit edildi.
EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM
B.A. "Vücudumdan alınan örnekler şüphelilerle karşılaştırılmalı. Şırıngadaki sıvı da şüphelilerin DNA'sı ile karşılaştırılmalı. Toplu cinsel saldırı sırasında bilinçsizdim. Rızam dışında bana bir şey içirdiklerinden eminim. Felçli gibi kalmıştım. Tutuklanmadılar, bir kez daha yara aldım. İlaç verdiklerini düşünüyorum. Uyanınca başıma gelenleri idrak ettim. Baygın vaziyetteydim, zorlama bulgusu oluşamaz. Psikolojik tedavi görüyorum. Ama adalet mücadelemden de vazgeçmiyorum. Korkum başka kadınların da mağduriyet yaşaması. En ağır cezayı almalarını ve yargılamanın başlamasını istiyorum" dedi.