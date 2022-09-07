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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Biri söndürüldü diğeri başladı

Biri söndürüldü diğeri başladı
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Ancak bu sırada Kızılören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye, 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 10 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi. Yangının, kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi. 2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Biri söndürüldü diğeri başladı
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