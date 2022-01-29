Biricik aşkına kavuştu

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı. Girik, 7 yıl önce yitirdiği hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedildi
Türk sinemasının "4 Yapraklı Yoncası"nın "Mavi Gözlüsü", sanatçı Fatma Girik, son yolculuğuna Bodrum'da uğurlandı. Türk sinemasının sembol isimlerinden, eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik, önceki gün İstanbul'da düzenlenen törenlerin ardından, uzun yıllardır yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Törenden önce Bodrum Belediyesi SMS göndererek, sanatçının ailesinin isteği olarak, cenaze için çelenk gönderilmemesini, istenirse vatandaşların Turgutreis ve Bodrum Hayvan Barınağı'na mama bırakabileceğini bildirdi. Belediye meydanına üzerine "Sonsuza kadar kalbimizdesin" yazan Bodrum Belediyesi pankartı asıldı.
Ünlü sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için omuzlarda Adliye Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. Birçok kişinin, Girik'in tabutuna sarılıp gözyaşı dökmesi, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
'HEM ABLAM, HEM YOLDAŞIMDI'
Törende konuşan Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, "Sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Benim kadar sizler de seviyordunuz. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Hem ablam, hem yoldaşımdı. 56 yıllık hayatımda annemden daha çok ablamla zaman geçirdim. 5-6 yıldır beyin rahatsızlığı vardı. Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Koronavirüs belasının pençesine düştü. 2-3 gün içinde ablamı kaybettik" dedi.
'BİRLİKTE OYNAMAK NASİP OLDU'
Türk pop müziği sanatçısı Bora Gencer ise "Allah, Fatma Girik ile birlikte 'Bize ne oldu' dizisinde oynamayı nasip etti. Bu şerefe nail oldum. Sinema camiasına, Yeşilçam'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
Ünlü sanatçı, Cuma namazını müteakip Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, evinin de bulunduğu Torba Mahallesi'nde, 2015'te hayatını kaybeden hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.