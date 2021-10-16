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Giriş Tarihi: 16.10.2021 09:20 Son Güncelleme: 16.10.2021 09:52

Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), birinci sınıf incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcıların listesini belirledi. Listede 43 hakim, 21 savcı ile 3 idari yargıcın isimleri yer aldı.

Resmi Gazete'de 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile savcılarının listesi yayımlandı. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenlerin bir ay içinde HSK'ye yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebileceği ifade edildi.

Kararda, birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak 43 hakim, 21 savcı ile 3 idari yargıcın isimlerine yer verildi.
HSK'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararında da 2021 Ağustos dönemi sonuna kadar 2 yıllık yükselme sürelerini bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcısı ile savcıları ve idari yargı hakimlerinin listesine yer verildi.

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Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi
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