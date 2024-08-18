Birini şikâyet etmek sosyal ortamda avantaj sağlıyor

Hakemli dergi Evolution and Human Behavior'da yayımlayan çalışma, biriyle ilgili şikayet etmenin, arkadaş ortamında daha çok kabul görmeye yol açtığı ortaya koydu. Independet'te yer alan habere göre, yapılan deneylerde katılımcılar, bir kişinin başka bir arkadaşından şikayet etmesini veya onu kötülemesini dinledi. Çalışmada dinleyicilerin, içini döken kişileri, şikayetlerin hedefi olan kişiden daha fazla sevdiği ve desteklediği kaydedildi. Bulgular, agresif veya kötü niyetli olmadan birinden şikayet etmenin, sosyal ortamda daha kolay kabul görmeye yol açabileceğine işaret ediyor.