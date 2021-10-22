Birisi saçmalarla, diğeri açlıktan öldü

Denizli'de yaralı halde bulunan ve tedavi için Afyonkarahisar'a getirilen bir vaşak, hayata tutunamadı.

Denizli'de arazide yaralı halde bulunan ve vücudunun çeşitli bölgelerine 16 adet saçma isabet ettiği öğrenilen dişi vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi için Afyonkarahisar'a getirildi. Kısa adı AKÜREM olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınan ve çeşitli müdahaleler yapılan vaşak, 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

BİR VAŞAK DA AÇLIKTAN ÖLDÜ

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinin kırsal alanında bir dişi vaşak ise ölü olarak bulundu. AKÜREM'e getirilen talihsiz hayvanın açlıktan öldüğü ve sadece 7 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Yetkililer, yetişkin ve sağlıklı bir vaşağın 13 ila 28 kilogram ağırlığında olmasını gerektiğini belirtti.

Kedigiller familyasından olan vaşaklar, nesli tükenmekte olan hayvanlar olarak biliniyor.