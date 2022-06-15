Birkaç saat önce tanıştığı adamı öldürmüştü: Cinayetin sebebi belli oldu

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte sohbet eden 5 kişiden Sinan Cengiz ile Hasan Bulut, bir süre sonra küfürleşerek kavga etti. Sinan Cengiz, bıçakla Bulut'u, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Çağırılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri Sinan Cengiz'i gözaltına aldı.

Sinan Cengiz ile Hasan Bulut'un ortak arkadaşların sohbeti sırasında, olaydan birkaç saat önce tanıştıkları belirtildi. İfadesi alınan Sinan Cengiz'in, görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sorduğu öğrenildi.