Bırkleyn Mağaraları’nda doğa yürüyüşü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bölgenin turistik ve doğal güzelliklerini duyurmak amacıyla Lice ilçesinde bulunan Bırkleyn Mağaralarında doğa yürüyüşü düzenlendi. Antik çağda yerleşim yeri olan ve M.Ö. 6000 yılından beri kullanılan Bırkleyn Mağaralarında yapılan doğa yürüyüşüne, Türkiye'nin farklı illerinden gelen amatör ve profesyonel sporcular katıldı. Yürüyüşe katılan sporcular, içinde dikitler ve sarkıtların bulunduğu yarasa mağarası, Büyük İskender'in Doğu seferi sırasında askerleriyle konakladığı yer olarak rivayet edilen mağara ve Dicle Nehri'nin doğuş yeri olan bölgeyi gezme imkanı buldu.

Beraberindekilerle mağaralarda incelemelerde bulunan Vali Münir Karaloğlu, burada AK Parti Diyarbakır Milletvekili Eker ile müzisyenler tarafından seslendirilen Kürtçe "Ay Dilberi" türküsüne eşlik etti. Vali Münir Karaloğlu, yarasa mağarasında yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ı keşfetmek amacıyla etkinliğin yapıldığını söyledi. Diyarbakır'ın kültürel zenginlikleri, tarihsel mirası ve doğal güzellikleriyle 40 yıldır perdelenen ve örtülen bir şehir olduğunu ifade eden Karaloğlu, şehirdeki huzur ve güven ortamı sayesinde şehrin keşfedildiğini, kültürel varlıklarını, tarihi mirasını, ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak açısından fırsat oluşturduğunu aktardı.

"DİYARBAKIR 40 YILDIR EKRANLARDA GÖRDÜĞÜNÜZ O TOZLU, PUSLU, GRİ, DİYARBAKIR DEĞİL"

Bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla farklı etkinliklerin yapıldığını kaydeden Karaloğlu, şöyle konuştu: "Hem bu şehirde yaşayan insanımıza, hem ülkemize, hem de insanlığa, bütün dünyaya Diyarbakır'ın bu örtülen güzelliklerini göstermek lazım. Diyarbakır sizin 40 yıldır ekranlarda gördüğünüz o tozlu, puslu, gri, Diyarbakır değil; başka bir Diyarbakır var. Diyarbakır'dan içeru gelin, esas Diyarbakır'ı şimdi görün. İnsanlığa bu huzur ve güven ortamında Diyarbakır'ı gelin hep birlikte keşfedelim diyoruz"

"BİR ELİ SİLAHLILAR VAR BAŞIMIZA DERT, BİR DE ELİ KAZMALILAR VAR"

Bırkleyn Mağaralarının Dağcılık, tırmanma, mağaracılık sporu bakımından dünyaya mal olabilecek nitelikte olduğunu belirten Karaloğlu, herkesi bölgeyi görmeye davet etti.

900 metrelik mağarayla bölgenin enfes güzellikleri olduğunu kaydeden Karaloğlu, mağaranın diğer isminin de "İskender-i Bırkleyn" olarak geçtiğini aktardı. Mağara duvarlarında Asurlular dönemine ait rölyefler ve kitabeler odluğuna dikkat çeken Karaloğlu, mağaranın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer aldığını aktardı. Mağaranın korunması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgeye gelen herkesin bu mağarayı gözü gibi de koruması lazım. Maalesef gelirken gördük. Her yerde olduğu gibi bu defineciler var. Bir eli silahlılar var başımıza dert, bir de eli kazmalılar var, ikisinden de korumak lazım buraları, ikisi de medeniyet düşmanı. Buraları korumadan bir değere dönüştüremeyiz."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise bölgenin keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliğinin olduğunu söyledi. Kentte huzurun hakim olduğunu vurgulayan Eker, şöyle konuştu: "Uzunca bir süre terör nedeniyle güzellikleri hafızasından neredeyse silme noktasına gelen Diyarbakır, Son yıllarda FETÖ ve PKK terör örgütleri ile yapılan etkin mücadelenin sonucunda oluşan huzur ortamı sebebiyle artık güzellikleri bir bir keşfedilip Türkiye'nin ve dünyanın bilgisine sunulur hale geldi."

DİCLE'NİN DOĞDUĞU YER

Bölgeyi ziyaret edenler; doğa yürüyüşü yapıp kayalıkları tırmandıktan sonra ulaştığı Bırkleyn Mağaraları, tarihin izlerini barındıran kabartmalarıyla dikkat çekiyor. Antik Çağ'da Dicle'nin doğduğu yer yani Bırkleyn Mağaraları; Bırkleyn Suyu'nun önce yerin altından aktığı ve doğal bir tünelden sonra yeryüzüne çıktığı yere Bırklyen ya da Dicle Tüneli ismi verilmiştir. Antik Çağlarda, bu suyun kaybolduğu yerin altına indiği yer "dünyanın bittiği yer olarak" tanımlanmıştır. Pilinius bu geçidi 'ölülerin yer altı dünyasına geçtiği yer' olarak tanımlamıştır. Birbirine paralel olarak uzanan bu kayalığın içerisinde üç mağara bulunmaktadır. Bunlardan güneydeki kayalığın altında ve içerisinden akan Birkleyn Suyu'nun bulunduğu mağaraya Asur Kralı I. Tiglatpileser (M.Ö. 1114-1076) ve III. Salmanassar (M.Ö. 859-828)'a ait 3 kabartma ve 5 çivi yazıtlı kitabe bulunuyor.