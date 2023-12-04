‘Birleşen ellerle büyüyen kalpler’ köy okulunu baştan yaptı

Balıkesir'de, merkeze 90 kilometre uzaklıktaki Köseali İlkokulu'nun 10 öğrencisi vardı. Binası eski olan okulda, çocuklar 4 sınıf birleştirilmiş halde tek bir öğretmenle eğitim görüyordu. Daha öncede farklı yerlerdeki okulların tadilatını gerçekleştiren Konya'daki KTO Karatay Üniversitesi Yapı Topluluğu, 'Birleşen ellerle büyüyen kalpler' sloganı ile harekete geçti. Konya Barosu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesinin destekleri ile aralarında avukatların da bulunduğu 40 kişilik grup, Köseali'ye giderek okulun boyasından, sıraların zımparalanıp verniklenmesine, lavabolar ve zeminin yenilenmesinden, kalorifer yapılanmasına hatta okulun çevre düzenlemesine kadar her şeyi yaptı. Gönüllüler, kömürlük olarak kullanılan alanı da temizleyerek anasınıfına dönüştürdü. Bunanla da yetinilmeyip çocuklara tiyatro gösterileri yapıp, içlerinde kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu çeşitli hediyeler verildi. Yapı Topluluğu Başkanı İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Kırgın (22), "Çocukların, öğretmenin, halkın heyecanını görmek anlatılamaz bir duyguydu. Çocuklar mutlu olunca bizde çok mutlu olduk" dedi. Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Merve Okumuş (22) ise "Çocukların gözlerindeki o mutluluğu görmek paha biçilemez bir duyguydu" dedi. Topluluğun Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Sadrettin Sancıoğlu ise, "Yapılacak 200 kalem iş vardı. Projeyi imece usulü hayata geçirdik. Bu 5.okulumuz oldu" dedi.