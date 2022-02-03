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Giriş Tarihi: 3.2.2022 15:07 Son Güncelleme: 3.2.2022 15:14

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Kayseri'de

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Kayseri’de

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin davetlisi olarak Kayseri'ye geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Büyükelçi, "Türkiye olarak bizim için çok değerlisiniz" dedi.

MÜSİAD Kayseri'nin davetlisi olarak Kayseri'ye ilk defa gelen Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

BÜYÜKELÇİ SANAT SERGİSİNİ GEZDİ

Büyükelçi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu'nda 'Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi'ni gezdi. Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Dhaheri'ye KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi'ni gezdirerek, bilgiler verdi. Sergi gezisi sırasında Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi'ye kursiyerlerin yaptığı bir tablo ile kravatı hediye etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, Kayseri'nin 1.5 milyon nüfusa sahip, 16 ilçesi ile Anadolu'da önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Kayseri, Endüstrinin ve ticaretin merkezi olarak 6 bin yıllık geçmişiyle bilinir. Çevresindeki yaklaşık 10 il ile iç içe, bir cazibe merkezidir" dedi. Büyükkılıç, Kayseri'nin 180 civarında ülkeye ihracat yapan, son süreçte açıklanan rakamlarla 3 milyar 600 milyon dolarlık ihracatı olan önemli bir şehir olduğunu belirtti.

"KAYSERİ'DE BULUNMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ise Kayseri'de bulunmaktan çok memnun olduğunu söyleyerek, "Halkımızın çok selamlarını getiriyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sergi hazırlamışsınız, çok nazik olduğunuzu gösteriyor. Elhamdülillah çok güzel ilişkilerle karşılaşıyoruz. Kayseri'de çok memnun, çok mutluyuz, herkese teşekkür ediyoruz. Kayseri ve Türk halkı çok misafirperver, güzel ilişkiler kuracağız" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, ziyaret anısına Büyükelçi Dhaheri'ye Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan 6 bin yıl önce çek, senet, ticari ve sosyal anlaşmaların yapıldığını gösteren tabletlerin replikasını hediye ederken, Büyükelçi Dhaheri de Başkan Büyükkılıç'a 'Bizim için çok değerlisiniz' diyerek 3 çeşit hurma hediye etti.

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Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Kayseri'de
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