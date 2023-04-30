Haberler Yaşam Haberleri Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır?
Giriş Tarihi: 30.4.2023 23:27 Son Güncelleme: 30.4.2023 23:27

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 30 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 30 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 NİSAN 2023)

ATV ile 30 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır?

A- 6 milyar
B- 7 milyar
C- 8 milyar (CEVAP)
D- 9 milyar


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanına göre, 15 Kasım 2022 itibariyle dünyadaki insan nüfusu ne kadardır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA