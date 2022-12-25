Haberler Yaşam Haberleri Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı'na göre, insan nüfusu 2080'lerde hangisiyle zirveye ulaşacak ve 2100 yılına kadar hemen hemen aynı kalacaktır?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 23:32 Son Güncelleme: 25.12.2022 23:32

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı'na göre, insan nüfusu 2080'lerde hangisiyle zirveye ulaşacak ve 2100 yılına kadar hemen hemen aynı kalacaktır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 25 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı'na göre, insan nüfusu 2080'lerde hangisiyle zirveye ulaşacak ve 2100 yılına kadar hemen hemen aynı kalacaktır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı'na göre, insan nüfusu 2080'lerde hangisiyle zirveye ulaşacak ve 2100 yılına kadar hemen hemen aynı kalacaktır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı’na göre, insan nüfusu 2080’lerde hangisiyle zirveye ulaşacak ve 2100 yılına kadar hemen hemen aynı kalacaktır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (25 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı'na göre, insan nüfusu 2080'lerde hangisiyle zirveye ulaşacak ve 2100 yılına kadar hemen hemen aynı kalacaktır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 ARALIK 2022)

ATV ile 25 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı'na göre, insan nüfusu 2080'lerde hangisiyle zirveye ulaşacak ve 2100 yılına kadar hemen hemen aynı kalacaktır?

A- 10,4 milyar (CEVAP)
B- 12,4 milyar
C- 14,4 milyar
D- 16,4 milyar


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Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı'na göre, insan nüfusu 2080'lerde hangisiyle zirveye ulaşacak ve 2100 yılına kadar hemen hemen aynı kalacaktır?
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