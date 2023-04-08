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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Birlikte alkol aldığı arkadaşı öldürdü

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Birlikte alkol aldığı arkadaşı öldürdü
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan B E (22), birlikte alkol aldığı arkadaşı Vehbi Akkurt'u (22) silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan E'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Olay, Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Vehbi Akkurt ile gece birlikte alkol aldığı arkadaşı B E (22) arasında alkolün de etkisiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine E, Akkurt'a silahla ateş etti. Başından vurulan Vehbi Akkurt ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Vehbi Akkurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Katil zanlısı B E ise suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. E'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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Birlikte alkol aldığı arkadaşı öldürdü
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