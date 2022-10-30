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Giriş Tarihi: 30.10.2022

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü
Sivas'ta boş arazide cansız bedeni bulunan Murat Canbay'ın (43) ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Ekipler, Canbay'ın ölümüyle ilgili birlikte alkol aldıkları belirtilen Mustafa Fidan, M.K, B.U. ve C.P.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda Mustafa Fidan, birlikte alkol aldığı Murat Canbay ile tartışıp, daha sonra kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelilerden M.K., B.U. ve C.P. serbest bırakılırken, Mustafa Fidan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü
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