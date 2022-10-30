Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Sivas'ta boş arazide cansız bedeni bulunan Murat Canbay'ın (43) ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.Ekipler, Canbay'ın ölümüyle ilgili birlikte alkol aldıkları belirtilen Mustafa Fidan, M.K, B.U. ve C.P.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda Mustafa Fidan, birlikte alkol aldığı Murat Canbay ile tartışıp, daha sonra kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelilerden M.K., B.U. ve C.P. serbest bırakılırken, Mustafa Fidan tutuklanarak cezaevine gönderildi.