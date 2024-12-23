Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürmüştü: O şahıs tutuklandı!

Tokat'ın Turhal ilçesinde metruk bir binanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede yerde yatan Ozan Karaca'nın (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Karaca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili gencin arkadaşı Duran A. (21) polis ekiplerince gözaltına alındı.