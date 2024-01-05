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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Birlikte alkol aldığı arkadaşını vurdu

ABBAS ÇAKAR
Birlikte alkol aldığı arkadaşını vurdu
Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde, önceki akşam tramvay yolu inşaatının bulunduğu alanda alkol alan Yusuf Ö. ile Serkan Çördük arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Yusuf Ö., Serkan Çörtük'ü vurdu. Ardından biraz ilerideki tekel bayiine giderek içki alan Yusuf Ö. geri dönüp içmeye devam etti. Bir süre sonra, tekrar yaralı halde yatan Çörtük'ün yanına giden Yusuf Ö., birkaç kez daha ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye gelen bekçiler, havaya uyarı ateşi açınca, saldırgan teslim oldu. Olay anları ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan Çördük'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Birlikte alkol aldığı arkadaşını vurdu
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