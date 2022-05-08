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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Birlikte alkol aldığı iki arkadaşını öldürdü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Birlikte alkol aldığı iki arkadaşını öldürdü
İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkiinde önceki akşam meydana gelden olayda, beraber alkol alan arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle C.U., yanındaki tabancayla Ahmet Çetin (35) ve Kemal Sönmez'i (26) başından, Feyyaz Bulut'u da (33) kolundan vurdu. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından vurulan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Çetin ve Sönmez'in acı haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Kolundan yaralanan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli C.U.'yu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan C.U. sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

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Birlikte alkol aldığı iki arkadaşını öldürdü
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