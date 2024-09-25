Birlikte alkol aldığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Kocadaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Aşırı derecede alkollü olduğu öğrenilen U.K. ise polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.