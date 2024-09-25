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Giriş Tarihi: 25.9.2024 13:33

Birlikte alkol aldığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Karaman’da bir kişi evinde birlikte alkol aldığı komşusunu aralarında geçen tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. İşte haberin detayları...

İHA
Birlikte alkol aldığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay, Karaman'da meydana geldi. İddiaya göre, 49 yaşındaki U.K., evine çağırdığı alt kat komşusu 68 yaşındaki Murat Kocadaş ile birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra U.K. ile Murat Kocadaş arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.K. eline geçirdiği bıçakla Murat Kocadaş'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kanlar içerisinde evden çıkan Kocadaş ise apartmanın koridoruna düşerken, U.K. de arkadaşını bıçakladığını itiraf etti. Bunun üzerine adrese hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kanlar içerisinde apartmanın koridorunda yatan Murat Kocadaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Kocadaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Aşırı derecede alkollü olduğu öğrenilen U.K. ise polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Birlikte alkol aldığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
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