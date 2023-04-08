Birlikte işlettikleri kafede imam nikahlı eşini vurdu

"ERKEKLİĞİM ZEDELENİNCE ATEŞ ETTİM"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Hakan Asilkan'ın savunmasında maktul Mihriban Arduç'un 2006 yılından beri imam nikahlı eşi olduğunu, Kadıköy'deki kafeyi birlikte işlettiklerini, Tadilat nedeniyle kafeye gelen Fatih Ç. ile eşinin zamanla yakınlaştığını, eşinin kendisine son zamanlarda soğuk davrandığını, bu durumu maktulle paylaştığında eşinin kendisine "Git sen de başkasını bul" dediğini ve olay günü de aynı mevzudan çıkan tartışmada maktulün kendisine erkekliğini zedeleyen sözler sarf ettiğinden silahla ateş ettiğini söylediği belirtildi.