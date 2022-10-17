Birlikte poz verdiği arkadaşlarının ölümüne hüngür hüngür ağladı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait ocakta meydana gelen grizu patlamasında 41 kişi yaşamını yitirirken, işçilerden geriye kalan fotoğrafları yürekleri dağladı. Yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtulan Gürkan Yıldırım, 9 arkadaşıyla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım" dedi. Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamlarını yitirdi. Yaralanan İzzet Ak ise İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.