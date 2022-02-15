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Giriş Tarihi: 16.2.2022

Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal’ı öldürdü

Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal’ı öldürdü
Balıkesir'ın Bandırma ilçesinde Kadir Meşe (29), birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19) bıçaklayarak öldürdü. Hurdacılık yapan Kadir Meşe, dini nikahla birlikte yaşadığı genç kadınla kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Alpyörük'ü ağır yaraladı. Aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığılan genç kadın, kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Meşe, bir süre sonra emniyete giderek polise teslim oldu. DHA

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Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal’ı öldürdü
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