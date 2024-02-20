Birlikte yaşadığı adamı bıçaklayan kadın: Canımı kurtarmak için bıçakladım

Olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İşçi emeklisi Cumali E. (55), iddiaya göre, birlikte yaşadığı Emine A.'ya (45) sık sık psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Olay günü çift arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Cumali E., Emine A.'yı darp etti. Şiddete dayanamayan kadın, çocuğunun gözü önünde Cumali E.'yi mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla karnından yaraladı. Cumali E. kanlar içinde yere yığılırken, Emine A. ise komşularından yardım istedi.

CANIMI KURTARMAK İÇİN

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Cumali E., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Emine A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emine A., ifadesinde, "Sürekli şiddet uyguluyordu. Sabah yine bağırıp, beni darp etti. Artık dayanamadım. Canımı kurtarmak için bıçakladım" derken yaralı Cumali E.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.