Birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından katledilmişti: 112 ses kayıtları dikkat çekti!

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesindeki duruşmaya, maktulün annesi Necla Duru, maktulün kızı H.S.T. tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu ile başka suçtan cezaevinde bulunan maktulün oğlu B.T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatı, Kusuvoğlu ve Eryakşi'nin olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı telefon görüşmelerini kaydettiği CD'yi mahkemeye sundu. Mahkeme tarafından ses dosyalarının dinlenmesine karar verildi. Ses kaydında Eryakşi, yaralandıktan sonra, "Evin adresini veriyorum, ambulans gelsin." dediği, Kusuvoğlu'nun da "Evin adresini ver gülüm." dediği duyuldu.



"YA ABİCİM BEN VURDUM GELİN BENİ DE ALIN"

Devamındaki ses kaydında Kusuvoğlu'nun, "Silahla yaralama var, bir ambulans gönderir misiniz." dediği, karşılıklı konuşmada başka birinin ise "Adres teyit ediliyor, silahlı yaralama mı var, mermi bir yerden giriyor başka yerden mi çıkıyor, vuran kim?" şeklindeki sorular sonrası Kusuvoğlu'nun, "Ya abicim ben vurdum ya gelin beni de alın hadi." diye yanıt verdiği işitildi. Daha sonra söz verilen Eryakşi ailesinin avukatı, "İlk başta 'şakalaşıyorduk, vuruldu' diyor. Ama sonra intihar deniyor. İntihar olsaydı en başında intihar derlerdi. Kaydın dosyaya şu aşamada sunulmasına anlam veremiyoruz. Ayrıca maktüle 'gülüm' diye hitap edilmesi onun lehine yorumlanamaz. Zaten sonunda ben yaptım diye bir kabul durumu da var." dedi. Eryakşi'nin annesi Necla Duru ise "Anne olarak elimden geleni yaptım, vicdanım rahat. Adalet istiyorum, suçlu cezasını çeksin." diye konuştu.



ÖZLEM'İ BEN VURMADIM, YALAN SÖYLEDİM"



Sanık Kusuvoğlu da telefonundaki bir programın yaptığı tüm görüşmeleri ses kaydına aldığını ifade ederek, "Özlem kendisini yanlışlıkla vurdu' diye söylememize rağmen bize inanmıyorlar. Özlem'i ben vurmadım, yalan söylemedim. 112 Acil Çağrı Merkezi'yle yaptığım görüşmede de karşıdaki kişinin telefonda beni sorgulamasına, ambulansı göndermemesine tepki olarak 'ben vurdum' dedim." diye konuştu. Cumhuriyet savcısı da olayla ilgili tutanağı düzenleyen polis memurlarının dinlenmesine ve adli şartların yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verdi, bir sonraki celsede polis memurlarının dinlenmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı erteledi.



NE OLMUŞTU?



Konak ilçesinde 25 Kasım 2022'de evinde Özlem Eryakşi (37), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Cemal Kusuvoğlu'nun ruhsatsız tabancasıyla vurularak yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Cemal Kusuvoğlu, Eryakşi'nin intihar ettiğini öne sürmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Kusuvoğlu hakkında, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ruhsatsız silah taşıma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıl olarak belirlemiş, sanığa ayrıca ruhsatsız tabanca taşımak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmişti. Karar, sanık avukatının talebi üzerine istinafa taşınmıştı.