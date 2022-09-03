Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu katletti

AMASYA'NIN Taşova ilçesinde köyde koyunculuk yaparak geçimini sağlayan Kadir Y. (51), bitişikteki akrabalarının dün başlayacak düğünü öncesi sabah saatlerinde tartıştığı, birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ve oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabancayla vurdu. Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Kadir Y.'nin yakalanması için bölgeye jandarma komando ekipleri sevk edildi. Düğün hazırlığı yaparken şok cinayetle karşılaştıklarını anlatan yakınları Havva Yıldırım, "Çok üzgünüz" dedi