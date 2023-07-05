Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçakladı: Linçten polis kurtardı

D.Y. bıçakla F.B.'yi 6 yerinden bıçakladı. Bağrışmalar üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.B. ilk müdahalesinin ardından, çocuklarının çığlıkları arasında, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, D.Y.'yi gözaltına aldı. Polisin otomobiline giderken mahalleli tarafından linç edilmek istenen D.Y., zırhlı araçla emniyete götürüldü. F.B.'nin hastanede yoğun bakım ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. D.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.