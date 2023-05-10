Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etmişti: Cenazeleri memleketlerine gönderildi

Olay, pazartesi gecesi Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'ndeki bağ evinde meydana geldi. Emekli polis Tuncay Gülenç, birlikte yaşadığı spor hocası Emine Ercandoğdu'yu tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayetten sonra geçen yıl intihar eden oğlu Gökmen Gülenç'in (26) mezarına giden Gülenç, burada tabancayla yaşamını son verdi. Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İşlemler sonrası Gülenç'in cenazesi, memleketi Giresun'a, Ercandoğdu'nun cenazesi ise İstanbul'a götürüldü. Cenazelerin, bugün öğle vakti defnedileceği öğrenildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Tuncay Gülenç'in, geçen yıl 30 Mart'ta hayatını kaybeden oğlu Gökmen Gülenç'in ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: "30 Mart 2022 günü saat 14.30'da bizleri bırakıp, gittin. O anki acını yüzüme, kalbime ve yüreğime bir ok gibi saplayarak haykırarak gittin evladım. O an ben sana şifa olamadım evlat, olamadım.