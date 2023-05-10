Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etmişti: Cenazeleri memleketlerine gönderildi

Ben Allah'ıma yalvardıkça 'Allah'ım bana buraya kadarmış' dedi. Kocaman bir yıl oldu evladım. Bu acıları ne unutacağım ne de unutturacağım, sana söz verdim evladım. Nefes aldığım her günüm, nefessiz geçen günlerim oldu artık. Mekanın cennet olsun, güzel evladım, canım oğlum, nurlar içinde uyu."