Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kendini vurdu

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde karavanda birlikte yaşayan iki kişi hayatını kaybetti. Her ikisi de evli olan ve Selçuk Şahin ile yaşayan Sevinç Alemdar'a ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Karavanın bulunduğu Cumaderesi mevkiine giden jandarma ekiplerini karşılayan Şahin, Alemdar'ın karavanda uyuduğunu söyledi. Jandarmanın kendisini görmek istediğini söylemesi üzerine bir anda karavana giren Şahin, kendisine ait tabancayla canına kıydı. Jandarma ekipleri, Alemdar'ın da vurularak öldürüldüğünü belirledi. Karavanın yakınında kazılmış boş bir mezar bulundu.